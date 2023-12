Arrestato un ladro di energia elettrica: "Avevo fame, volevo scaldarmi la pasta"

Lo hanno trovato con gli attrezzi ancora sopra il tavolo della cucina: una pinza trancia fili e tre cacciaviti. Poco prima aveva provveduto a fare un allaccio abusivo al contatore del Comune, in una palazzina di appartamenti popolari di cui è proprietario l’Erap. I carabinieri del Norm, arrivati nell’immobile, quello di palazzo Santoni, in vicolo Ripanti, a Jesi, lo hanno visto mentre dal vano scale rientrava di corsa nell’appartamento. Un ladro di corrente che è stato arrestato per furto aggravato. Si tratta di un marocchino di 32 anni, con diversi precedenti alle spalle, nullafacente. L’allaccio non autorizzato serviva per avere la luce in una abitazione che occupa abusivamente da diversi anni. Staccati i fili al contatore nella casa infatti la luce non c’era.

L’intervento è di giovedì mattina, attorno a mezzogiorno, ma i carabinieri erano già stati due settimane fa, nello stesso immobile, insieme anche alla polizia e ai vigili urbani perché la palazzina è abitata abusivamente. Il 14 novembre scorso sono state trovate quattro persone, tra cui due minorenni, ad occupare gli appartamenti senza averne diritto. Tra loro c’era anche il 32enne. Erano stati trovati diversi allacci abusivi, fatti di fili volanti, attaccati alla meglio ad un contatore comunale che serve per alimentare uno spazio espositivo al piano terra, utilizzato per mostre e incontri. Le forze dell’ordine avevano provveduto a staccare tutti. Gli occupanti erano stati tutti denunciati a piede libero sia per furto di corrente che per invasione di edificio. Giovedì un residente ha notato movimenti strani nel vano contatori e così ha avvisato i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti. "Volevo ricaricare un attimo il cellulare – ha ammesso il marocchino – e farmi un piatto di pasta". Il motivo poco ha importato sul reato commesso. Per lui sono scattate le manette perché sorpreso in flagranza. Portato in caserma ha passato la notte in cella di sicurezza e ieri mattina l’arrestato è stato portato in tribunale per la convalida. Davanti alla giudice Martina Marinangeli ha ribadito i motivi del gesto. "Avevo fame, volevo mangiare e dovevo scaldarmi un piatto di pasta – ha detto alla giudice il 32enne – allora mi sono attaccato alla corrente ma lo avrei fatto per poco".

Difeso dall’avvocato Germana Riso il suo legale ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata ad altra data per valutare se procedere con un rito alternativo. La giudice ha convalidato l’arresto disponendo per il marocchino l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria (lo farà in caserma dai carabinieri). Dall’appartamento è stato fatto sgomberare.

Marina Verdenelli