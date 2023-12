Arresto cardiaco, salvato dai passanti

Esce dalla farmacia con i farmaci acquistati e si accascia a terra. I passanti allertano il 112 i sanitari corrono e salvano l’ottantenne che era in arresto cardiaco. È accaduto ieri mattina attorno alle 11.30 nel piccolo centro. L’anziano era appena uscito dalla farmacia quando è stramazzato a terra perdendo i sensi. I passanti nel vedere l’uomo perdere i sensi a terra hanno subito allertato il numero unico 112 e sul posto sono accorse l’automedica di Jesi e l’ambulanza infermieristica di Filottrano. Momenti davvero concitati con il personale medico e sanitario che compresa la gravità della situazione nel vedere l’anziano in arresto cardiaco, ha subito defibrillato l’anziano ed effettuato un lungo massaggio cardiaco durato una ventina di minuti. Quando i parametri si sono stabilizzati l’ottantenne è stato caricato sull’ambulanza infermieristica e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi per essere poi trasferito in sala emergenza. Sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, l’anziano sarebbe salvo e non in pericolo di vita grazie all’allarme scattato tempestivamente e all’intervento dei sanitari accorsi.