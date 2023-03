Arresto convalidato Il barbiere in carcere

E’ stato convalidato l’arresto del barbiere del centro, trovato venerdì, dai carabinieri del Nas, con la droga rosa, una potente sostanza stupefacente dal sapore di fragola. L’arrestato, un 30enne di origine colombiana, con l’attività in via San Martino, resterà in carcere a Montacuto. Ieri, difeso dall’avvocato Carmelino Proto, ha risposto alle domante della gip Sonia Piermartini spiegando che la droga era per uso personale e non per spacciarla. Il giovane starebbe passando un brutto momento della sua vita.