Arretramento della ferrovia: candidati divisi

Dall’aeroporto all’industria locale. E’ stata ovviamente l’economia al centro del confronto ospitato al Centro Pergoli di Falconara Marittima e organizzato da Confindustria Ancona per mettere a confronto i candidati a sindaco in vista delle elezioni amministrative che sono in programma il 14 e 15 maggio (primo turno).

Un momento di dibattito importante tra i candidati a sindaco di Falconara, Marco Baldassini, Annavittoria Banzi, Anna Grasso e Stefania Signorini, e gli imprenditori del territorio. In rappresentanza di Confindustria Ancona hanno portato il loro saluto Giorgio Moretti, vice presidente, e Ludovico Scortichini, presidente del Comitato territoriale Anconetano.

Agli auguri per la campagna elettorale, i due vertici di Confindustria hanno chiesto di inserire nei programmi una particolare attenzione per il mondo industriale, troppo spesso trascurato nelle agende della politica. Il vivace confronto si è articolato su un rapido botta e risposta ad alcune domande che rappresentavano i temi che stanno più a cuore agli industriali di Ancona.

Ai candidati è stato chiesto di parlare di progetti specifici dedicati all’industria locale con una richiesta particolare, quella di intervenire sul decoro e la manutenzione delle aree industriali e sulla forte carenza di servizi nelle aree produttive.

Altro tema caldo per Confindustria Ancona è l’arretramento della ferrovia e dell’alta velocità.

Un argomento su cui il sindaco uscente Signorini si è dichiarata a favore, essendo stata a fianco del presidente Bocchini in questa battaglia fin dallo scorso luglio.

Più prudenti gli altri candidati, che pur riconoscendo l’importanza dell’infrastruttura ne hanno anche sottolineato le difficoltà in termini realizzativi, con Baldassini scettico sull’effettiva ricaduta positiva per Falconara.

Ultimo tema caldo su cui i candidati si sono espressi è quello dell’aeroporto, elemento essenziale per lo sviluppo, con l’obiettivo di aumentare tutte le attività che possano catalizzare elementi importanti di crescita. Per quanto riguarda il futuro rapporto tra l’amministrazione comunale e la categoria degli industriali chi ha parlato di collaborazione, chi di tavolo di lavoro permanente, chi di consulta: tutti concordi comunque i quattro candidati sulla necessità di mantenere un rapporto costante con gli imprenditori coinvolgendoli nelle scelte strategiche sullo sviluppo economico del territorio falconarese e non solo, per il benessere di tutto il comparto.