Arrigo Sacchi stasera all’hotel Federico II. Ecco il nuovo libro: "Il Realista Visionario"

Arrigo Sacchi, uno dei più grandi manager della storia del calcio mondiale, sarà stasera alle 19 all’hotel Federico II di Jesi per presentare il suo nuovo libro, "Il Realista Visionario – Le mie regole per cambiare le regole". Presenta l’evento, in collaborazione con il Milan Club Jesi e il Milan Club Castelfidardo, Luigi Brecciaroli di Radio Arancia. Moderatori saranno il giornalista Marco Lollobrigida e il giornalista Daniele Bartocci. È prevista pure una cena a buffet del costo di 35 euro a persona.