Arriva anche "Il mare in fiore". Da domani piazza Pertini diventa un grande giardino

Piazza Pertini si trasforma in un grande giardino per tre giorni. Merito di Mylove Eventi, che da domani a domenica (ore 9 – 20) porta in centro ‘Il Mare in Fiore’, mostra-mercato dedicata al mondo dei fiori, della natura e dell’artigianato creativo. Il cuore di Ancona diventerà il luogo dove scoprire pezzi unici e incontrare chi li crea con passione. Sarà un’occasione perfetta per acquistare qualcosa di speciale per il proprio giardino e il proprio orto, e respirare l’atmosfera della primavera.

Sulle bancarelle degli espositori di Mylove Eventi ci saranno, come di consueto, piante, piante grasse, fiori, terrecotte di Deruta e terrecotte tunisine, attrezzature per la cura del verde, idee per il giardino, decorazioni e accessori ispirati alla natura, prodotti naturali, artigianato e creazioni del proprio ingegno con sassi, pelle, fiori essiccati, lavanda, fiori artificiali, cucito creativo. Saranno tre giorni in cui vivaisti, artigiani, produttori e creativi faranno conoscere il meglio delle loro creazioni.

"La mostra mercato dei fiori, con la sua formula consolidate nel tempo e sempre molto apprezzata dai visitatori, sarà un’occasione per passeggiare, respirare aria di primavera e acquistare qualche pezzo unico per rendere belli gli spazi verdi della propria casa", dichiara Carmen Lisa Carella, titolare dell’agenzia Mylove Eventi.

Da ricordare anche che nel fine settimana pasquale (19, 20 e 21 aprile) in piazza Cavour ci sarà il consueto mercatino Mylove Eventi con artigianato, prodotti tipici e vintage. Altro appuntamento da segnarsi in agenda.