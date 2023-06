Arriva anche "Miscia" "Ricomincio dalle origini"

Dal Mandracchio alla stazione per tornare vicino alle proprie origini nel quartiere degli Archi: è la parabola della famiglia Miscia, una lunghissima e prestigiosa tradizione culinaria, si prepara a compiere l’ennesimo passaggio-chiave. Andrea Miscia, dopo aver riattivato il ‘brand’ di famiglia aprendo il ‘vino e cucina’ di qualità in piazza Rosselli, davanti alla stazione ferroviaria, ha deciso di cambiare: "A 63 anni mi rimetto in gioco con rinnovato entusiasmo – racconta al Carlino il ristoratore anconetano – Gli Archi sono sempre stati nel mio cuore e quando si è presentata l’opportunità l’ho colta al volo. Sia chiaro, in questi anni alla stazione mi sono trovato molto bene e noi abbiamo dato tanto a tutta la zona che molti hanno ingenerosamente definito un angolo d’inferno. Siamo ad Ancona, non alla stazione di una grande città, qui non succedono fatti eclatanti. Insomma, non butto via nulla della mia esperienza qui, ma il richiamo degli Archi è come se fosse ancestrale, mi riporta nelle zone dove sono nato e cresciuto e dove la mia famiglia viveva e aveva aperto il ristorante (lo storico ‘da Miscia’ al Mandracchio, vicino all’ex dopolavoro ferroviario dove oggi c’è un parcheggio per i tir, ndr). Tornando in via Marconi è come se avessi richiuso quel cerchio iniziato tanti decenni fa. Torno lì perché gli Archi si meritano tutto, un quartiere storico, particolare e carino che deve riprendersi la sua identità".

Una notizia nella notizia, ossia il fatto che Miscia si trasferirà presto nel locale dove in passato c’era la pizzeria ‘Tartaruga’, altro punto storico dell’Ancona che non c’è più. Il grosso è fatto: "Non c’è ancora una data di inaugurazione, ma posso dire che accadrà presto, ormai è quasi tutto fatto – aggiunge Andrea Miscia – Molto dipende dalla snellezza dei procedimenti amministrativi, purtroppo Ancona è uno dei pochi Comuni qui attorno dove per attivare una licenza servono dai 30 ai 45 giorni. In altri sono sufficienti un paio di giorni al massimo per avere la concessione. Sono felice di poter riavviare il posto dove per decenni la gente ha cenato, ai tempi mitici della Tartaruga, un vecchio locale che rivede la luce. Non dimentico che prima della Tartaruga lì c’era un altro ristorante, ‘da Giulio’".

In effetti il grosso dei lavori dentro il locale di via Marconi, proprio di fronte a piazza del Crocefisso, sembrano a buon punto. Intanto Andrea Miscia ogni giorno prepara piatti di pesce dedicati ai suoi clienti all’angolo di piazza Rosselli, dove lo abbiamo contattato e intervistato. Il ristoratore fa una premessa e una promessa al tempo stesso: "Il menù resterà identico a quello che presento qui, non cambierò nulla sotto il profilo culinario nel rispetto dei miei clienti che sembrano apprezzare. Sempre prodotti freschi, curati e trattati senza stravolgerli. Nel solco della tradizione insomma".

Pierfrancesco Curzi