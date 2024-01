Arriva "Cocoricò Tapes", la storia degli anni ’90 e del Cocoricò

Arriva ad Ancona ‘Cocoricò Tapes’, il docufilm del bolognese Francesco Tavella, che potrà essere visto questa sera (ore 21.15) al Cinema Teatro Italia di Ancona in corso Carlo Alberto, 79 ). Presentato in anteprima mondiale alla 59esima Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, ‘Cocoricò Tapes’ racconta gli anni ‘90, la generazione X e la storica discoteca di Riccione durante la direzione artistica di Loris Riccardi, quando il locale era un luogo attraversato da trasgressione e avanguardia artistica. Una sorta di ‘tempio’ della notte per una generazione che ogni sabato sera viveva lì dentro un vero e proprio rito collettivo.

Ed è proprio quel rito che il film co-prodotto da La Furia Film e Sunset Produzioni, prova a raccontare. Il documentario, dunque, non è una ‘biografia’ della storica discoteca ma un viaggio visivo e sonoro nel decennio a cavallo tra la caduta del Muro e quella delle Torri Gemelle, attraverso i sogni e i desideri di quella generazione.

Nato grazie al ritrovamento di VHS amatoriali girate all’interno del locale, ‘Cocoricò Tapes’ prova a restituire al pubblico l’esperienza di una notte, e di un periodo, folgorante e irripetibile. Lo fa con le musiche originali di Matteo Vallicelli unite al ricco materiale d’archivio inedito e amatoriale, e alle interviste, di allora di oggi, ai volti protagonisti, in un montaggio incalzante e immersivo.