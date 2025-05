Arriva Falcomics, viabilità rivoluzionata da venerdì a domenica

Viabilità rivoluzionata per il Falcomics, in programma da venerdì 23 a domenica 25 maggio. Per consentire gli allestimenti, già da martedì 20 e fino a martedì 27 compreso, vietata la circolazione lungo via Bixio, tra via Trento e via Manara, dalle 9 alle 24. Vietata anche la sosta. Vietati transito (9-24) e sosta (tutto il giorno) anche in via Colombo, tra piazza Gramsci e via Flaminia. In via Corridoni, da via Marsala a via Bixio, sempre dal 20 al 27, vietato il transito dalle 9 alle 24, eccetto i residenti, e chiuso il traffico tra piazza Mazzini e via Amendola. Altre limitazioni dal 23 al 25: dalle 9 alle 24 vietato il transito in via IV Novembre, tra via Bixio e via Flaminia, in via Cairoli (via Marsala-via Bixio), in via Manara (via Bixio-via Verdi), in via Leopardi (via Trieste-via Spagnoli), oltre che in via Trento (via Leopardi-‘fornici’ del viadotto). Dalle 18 alle 24 vietato transito in via Leopardi (tratto via Trieste-via Spagnoli). In via Trieste, tratto via Leopardi-via della Repubblica, senso unico di marcia direzione monte. Divieti di sosta in via La Marmora-piazza Europa (tra le vie dei Mille e Spagnoli) e sul lato mare della Flaminia (via Trieste-via Colombo). I residenti potranno parcheggiare nelle altre zone. Vietato il transito pedoni lato monte sul viadotto di via della Repubblica, percorribile a senso unico verso sud.