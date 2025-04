Arriva il circo, la protesta degli animalisti

Sulla Spiaggia di velluto arriva il circo, gli animalisti: ‘Diciamo stop a certe barbarie’. Gli spettacoli sono in programma, fino al 13 aprile, ogni giorno, tranne il mercoledì. Il tendone del circo è stato allestito nello spazio antistante l’ex Villa Torlonia, insieme a mezzi e animali. ‘L’essenza del circo è il valzer colorato di acrobati, equilibristi, clown, contorsionisti, giocolieri, antipodisti, addestratori in simbiosi con i loro amati animali, ecco il Maya Orfei Circo Madagascar’. Un’attrattiva che quasi ogni anno arriva sulla spiaggia di velluto e fa esplodere la polemica legata alle condizioni in cui vengono trattati gli animali. Tante le immagini che in questi giorni circolano sui social e che hanno fatto esplodere la polemica da parte degli animalisti che invitano l’Amministrazione a non ospitare più il circo con animali: "Vedere una cosa del genere nel 2025 è assurdo – scrivono in un comunicato – assurdo anche che venga permesso e che gli animali non vengano tutelati. Non si possono vedere più certe cose, abbiamo invitato la gente a non andare, solo così possiamo disincentivare quello che non è uno spettacolo ma uno scempio". In più occasioni gli animalisti locali avevano manifestato davanti all’ingresso del circo prima dell’apertura degli spettacoli invitando la gente a riflettere.