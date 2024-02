Arriva il "Comedy show tour 2024", tre serate in programma al teatro Astra di Castelfidardo

E’ il cinema teatro Astra di Castelfidardo a ospitare le tappe provinciali del "Comedy show tour 2024". Tre serate per tre artisti a partire da stasera per una grande occasione per ridere e divertirsi. Stasera alle 21.15 sale sul palco Stefano Chiodaroli: nato a Varese, dopo diverse esperienze artistiche come attore e anche artista di strada, nel 1998 approda in televisione a "Zelig" e "Colorado Cafè" con il personaggio del panettiere che gli dà fama nazionale. Indimenticabile il suo grido "Piera!". Secondo appuntamento con Max Cavallari che, assieme al collega, oggi scomparso, Bruno Arena, ha dato vita ai Fichi d’India. Il calendario prevede la sua performance live il 14 marzo. Ultima serata il 4 aprile con Poubelle, alias Luca Lombardo, il nuovo erede della grande scuola italiana di trasformismo.