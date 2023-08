Arriva "il gioco dello zoo" al Parco fra leoni, tigri, giraffe ed elefanti

Quiz, attività divertenti e incontri con gli esperti alla scoperta del meraviglioso mondo degli animali. È cominciato un agosto ricco di eventi e novità al Parco Zoo di Falconara, sempre pronto ad accogliere turisti e visitatori per far trascorrere loro piacevoli giornate in compagnia di giraffe, zebre, okapi, leoni, tigri e molti altri esemplari tra mammiferi, rettili e uccelli.

Il mese si è aperto con una piacevole novità: ‘Il gioco dello zoo’, un simpatico quiz sugli animali presenti nel giardino zoologico marchigiano al quale i partecipanti potranno rispondere durante la visita.

Il volantino verrà consegnato in biglietteria e dalle 14, lo staff didattico scientifico sarà presso l’Angolo Casa Natura per controllare insieme ai visitatori se le risposte sono corrette.

Al termine del gioco i partecipanti riceveranno in regalo una pianta. Da oggi al 27 agosto sono numerose le attività in programma a cominciare dagli incontri con le biologhe, interessanti talk per conoscere meglio alcuni animali dello zoo.

Si inizia alle 10.30 nel reparto dedicato ai gibboni, un’ora dopo focus sugli Okapi.

Alle 15.30, appuntamento con gli animali della savana, un viaggio alla scoperta di zebre e struzzi, alle 16.30 il grifone ed infine, alle 17.30, spazio all’approfondimento su Pippo, l’ippopotamo del Parco Zoo. Inoltre, dalle 14 alle 18.30, l’Angolo Casa Natura aprirà le sue porte ai più piccoli che potranno divertirsi con gadget da colorare e il trucca-bimbi, nonché scoprire tante curiosità sul mondo animale attraverso l’osservazione di reperti.

Il Parco Zoo Falconara è aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 18.30, anche a Ferragosto per trascorrere la giornata di festa con tutta la famiglia in modo diverso ed originale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della grande struttura di Barcaglione.