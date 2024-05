Arriva il Giro d’Italia, polemiche per scuole chiuse e strade groviera

Il Giro d’Italia che giovedì passerà a Osimo, Castelfidardo e Polverigi ha sollevato polemiche. A Osimo, che ha deciso di chiudere le scuole, è partita anche una petizione online per far revocare la decisione. A Castelfidardo, dopo il Consiglio comunale, l’opposizione Fare bene si scaglia contro l’amministrazione per lo stato delle strade: "Le strade sono in stato di degrado. Ogni anno la Polizia Locale eleva contravvenzioni per circa un milione e 900mila euro in larga parta dovute ad autovelox. Tale somma dovrebbe essere destinata alla manutenzione stradale, tuttavia, ogni anno solo il 46 per cento viene effettivamente incassata dal Comune. L’Amministrazione Comunale non ha la capacità di incassare quanto dovuto, così finisce che solo i cittadini di Castelfidardo pagano le multe e le strade rimangono disastrate. Perché mantenere autovelox che poi non si è capaci di gestire? Per l’assessore al Bilancio noi di Castelfidardo dovremo fare sacrifici. Giovedì passerà il Giro, sarebbe stato auspicabile presentarsi per questo importante appuntamento con l’asfaltatura nuova di diverse strade che versano in condizioni indecenti ma considerando i tempi tecnici è quasi certo che i ciclisti correranno lungo due vie che presentano numerose buche e interventi di "rattoppamento".