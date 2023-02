Arriva il "Me Contro Te Tour": gli youtuber idoli dei bambini

Il "Me Contro Te Tour 2023" si apre sabato al PalaPrometeo, gli youtuber idoli dei bambini saliranno sul palco alle 20,30 per regalare quasi due ore di musica e divertimento ai loro piccoli fans. E domenica alle 16 si replica. Insieme sul palco come nella vita, il duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia noti anche come Lui e Sofi, dopo il successo dell’ultimo film ‘Me Contro Te – Missione Giungla’, partiranno con il loro nuovo tour che oltre ad Ancona farà tappa a Padova, Milano, Catania, Roma, Bari, Firenze e Torino. "Fare dei concerti dal vivo è sempre stato uno dei nostri più grandi sogni: basti pensare che Luì da piccolo aveva una band in cui suonava la chitarra e si esibiva nelle piazze dei paesini - ironizzano - Nei nostri interessi c’è sempre stato quello di creare uno show spettacolare, che potesse stupire il pubblico e lasciare tutti a bocca aperta. Non volevamo fare i classici meet&greet o piccoli show: desideravamo tantissimo fare uno spettacolo strabiliante per emozionare e far vivere la magia della musica dal vivo a chi ci viene a vedere".

Per tanti bambini sarà il primo concerto live, un’esperienza indimenticabile insieme ai loro beniamini: "Si tratta di uno spettacolo incredibile, più di un semplice concerto: oltre alla musica ci saranno tanti colpi di scena, effetti speciali, sorprese, ci sarà Pongo, ci saranno i ballerini. E sicuramente sarà uno spettacolo con la S maiuscola". Uno spettacolo dove non mancherà un filo diretto con il pubblico: "Lo spettacolo è stato proprio pensato per il team trote e costruito a 360° in base a ciò che piace a loro. Infatti nel preshow ci sarà Pongo, un personaggio molto amato dei nostri film, ci saranno tante sorprese legate al nostro mondo". Attori, scrittori e anche cantanti: a febbraio 2020 hanno pubblicato, per Warner Music, il primo album in studio "Il Fantadisco dei Me contro Te", certificato disco di platino. "La nostra regola è sempre stata quella di fare ciò che ci diverte , mettiamo anima e corpo in ogni nostro progetto, perché quello che facciamo ci piace al 100%. C’è davvero l’imbarazzo della scelta: se dovessimo scegliere cosa preferiamo tra tutte le attività che svolgiamo non sapremmo dare una risposta perché ognuna è unica nel suo genere. Sicuramente fare spettacoli live però è quello che ci da più adrenalina, è un’emozione impagabile: vedere la gioia dei bambini che vengono a vederci dal vivo per la prima volta e anche la gioia dei genitori che sono felici nel vedere i loro figli realizzati. Un’esplosione di felicità ci dà tanta carica ed energia anche per affrontare tutto il resto dei nostri progetti". I biglietti sono disponibili fino domenica alle 11 nei punti vendita autorizzati e su Ticketone.