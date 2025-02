Arriva il "Memo’s". Da Posatora a Montedago al posto del Pippo bar

Da Posatora a Montedago, squadra che vince non si cambia. La nuova sfida di Silvia Scaglioso e Martina Rossi si chiama Memo’s Montedago. Le due giovani anconetane hanno infatti rilevato l’ex Pippo bar di via Sparapani e oggi, dopo la sistemazione dei locali, inaugureranno ufficialmente. Dalla mattina, con le colazioni, fino alle 23 dopo qualche prosecco, un bicchiere di vino e uno Spritz, il Memo’s Montedago alzerà i veli della nuova attività in un quartiere residenziale che ha fortemente bisogno di un punto di aggregazione sano ed importante. Silvia e Martina proporanno la stessa formula che ha garantito il successo a Posatora, dove il Memo’s sta lavorando ormai da cinque anni esatti (casualità proprio dal primo febbraio). Colazioni, pasti veloci e aperitivi al calare della sera. Con la possibilità di sedersi sia dentro che in giardino. Nel fine settimana il Memo’s Montedago sarà aperto fino alle 23. Nel massimo rispetto dei residenti che chiedono tranquillità e un punto di ristoro e di incontro che diventi fulcro del quartiere.