Arriva il nuovo asfalto in via Dante: modifiche a viabilità e sosta

Al via gli attesi lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali di alcune vie e marciapiedi della città della carta. I primi lavori e i più invasivi riguardano via Dante (dalla rotatoria con via Gigli fino all’ingresso Ex JP) e poi proseguiranno su via Zobicco, via Don Minzoni e via Don Riganelli. "Per consentire la realizzazione dei lavori – spiegano dagli uffici comunali - la viabilità in queste vie potrà subire alcune modifiche: restringimenti di carreggiata, limiti di velocità a 20 kmh, divieti di sosta temporanei". L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini "a prestare la dovuta attenzione e a pianificare con giusto anticipo i propri tragitti". Sul sito web l’ordinanza che regolamenta la viabilità in occasione dei lavori. "Iniziamo a mettere a terra alcuni lavori, nel rispetto di quanto già anticipato in Consiglio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta –. Si tratta dell’appalto finanziato dal Pnrr per 506mila euro e dell’appalto progettato e pensato da questa amministrazione comunale, appena insediata, per un primo intervento su alcuni tratti stradali critici per 185mila euro".

Si è deciso quindi di intervenire nelle zone più danneggiate dove anche le segnalazioni di residenti e utenti della strada erano più numerose. Da più parti negli ultimi mesi si sollevano proteste sullo stato colabrodo di strade e marciapiedi, una situazione che nasce da anni e anni di mancate manutenzioni stradali. Ma gli interventi appena avviati non sono gli unici che saranno messi in campo nel breve-medio periodo. "Seguiranno altri interventi sulle strade – spiegato Vergnetta -, tra cui San Donato e Moscano".