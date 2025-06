Arriva il nuovo asfalto sulla Provinciale 14

Iniziati i lavori di ri-asfaltatura della provinciale 14 nel Comune di Fabriano per un importo di 450mila euro. Si tratta di interventi mirati, effettuati nei tratti dove la pavimentazione è più usurata, dal chilometro 65 in corrispondenza del cimitero di Sant’Elia, al chilometro 75 in località Poggio San Romualdo. Nei prossimi giorni in programma il via ai lavori su altre strade provinciali. A livello comunale invece è in corso il rifacimento dei tratti eseguiti durante l’autunno che non hanno garantito uno standard qualitativo adeguato. Tali ripristini saranno effettuati a carico della stessa ditta. Il valore degli interventi ammonta a circa 700mila euro, interamente finanziati con fondi comunali.