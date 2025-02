Arriva il tour delle fatine Winx

Le fatine più amate del mondo il 5 aprile saranno ad Ancona. La città è una delle otto tra quelle scelte dagli organizzatori del "Teenage Dream 2025", il tour dell’iconico "Winx Club" che avrà come location alcuni dei più importanti palazzetti dello sport italiani, tra cui il nostro PalaPrometeo ‘Rossini’. L’avventura, iniziata l’altro ieri a Livorno, dopo Torino, Padova e Bari, proseguirà nel capoluogo marchigiano, per poi proseguire a Messina, Eboli e Milano. Un evento unico, realizzato grazie alla collaborazione tra il Gruppo Rainbow e A1 Concerti, dedicato ai fan della saga evergreen nata dal genio visionario di Iginio Straffi che, anno dopo anno, continua a far sognare intere generazioni tra avventure, amori e amicizie indissolubili.

Teenage Dream, l’evento che si caratterizza per la sua atmosfera di libertà, condivisione e inclusività, dando priorità al canto e alla nostalgia, ospiterà un’esibizione esclusiva dedicata alle fate più amate della televisione, che farà vivere un’esperienza unica a tutti i partecipanti e ai fan della saga. Sul palco un’imperdibile esibizione dal vivo con le canzoni più amate tra cui ‘Nel segno di Winx’, ‘Enchantix’ e ‘Unica’, accompagnate dal testo e dalle immagini del cartone animato. Un live ricco di emozioni, la cui caratteristica straordinaria sarà l’esperienza interattiva: poco prima dello spettacolo ‘Winx Club’ verrà proiettato su maxischermo un QR-code, inquadrando il quale si potrà accedere alla feature interattiva che farà magicamente apparire le Winx in versione animata sul proprio smartphone. In questo modo gli spettatori potranno realizzare video e foto straordinarie che integreranno le animazioni fatate allo scenario sul palco. Inoltre, nei foyer dei palazzetti che ospiteranno il tour il pubblico avrà l’opportunità di scattare foto ricordo con le maxi-ali delle Winx.

A differenza dei tradizionali eventi, ‘Teenage Dream’ si distingue per la formula che combina karaoke e intrattenimento interattivo, un vero e proprio party dove i partecipanti possono vivere esperienze condivise. In questo anno speciale per Winx Club, che celebra 21 anni di avventure, questo evento esclusivo per i fan anticipa la nuovissima serie in arrivo su Rai e Netflix: un reboot animato che celebra il ritorno alle origini della saga che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, reimmaginata con uno stile inedito, con effetti speciali innovativi e un racconto avvincente. Non a caso l’invito è: "Prepariamoci a volare insieme alle Winx!". Nato nel 2004 dalla matita di Straffi, Winx Club è diventato un successo planetario grazie all’esplosivo mix di stile, magia e valori quali amicizia, positività, generosità e impegno di cui da sempre le magiche eroine si fanno ambasciatrici.