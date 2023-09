Arriva il Vicenza a Gorgonzola (Milano): Esame di Maturità per la Giana Erminio

GORGONZOLA (Milano)

Al Città di Gorgonzola arriva il Vicenza a trovare la Giana Erminio per un match clou. I milanesi hanno iniziato il loro ritorno in C con il piede giusto espugnando Busto Arsizio ora un altro severo esame contro i biancorossi frenati al Menti sullo 0 a 0 dall’AlbinoLeffe. Alla Giana il morale è alto anche perché l’estremo difensore Giole Zacchi è stato convocato con la nazionale under 21. Mister Chiappella per la sfida contro il blasonato Vicenza non dovrebbe discostarsi dal 3-5-2, sistema prescelto per affrontare questa dura stagione e pertanto si preannuncia una partita giocata a specchio dato che pure il suo avversario Diana è partito alla prima giornata con il medesimo modulo di gioco. Luca Di Falco