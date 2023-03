Arriva la biblioteca digitalizzata: i libri si consultano anche da casa

Consultare e scegliere comodamente casa i propri libri preferiti e ritirarli a scuola in tutta comodità. E’ la nuova biblioteca digitalizzata inaugurata ieri mattina presso la scuola media "Belardi" di Marzocca che lancia il primo servizio interamente digitalizzato presente nelle scuole senigalliesi. La nuova organizzazione consente agli studenti, cui è stata consegnata una tessera digitale personale, di visionare online il repertorio disponibile in tempo reale, consulando i testi e recandosi poi presso la biblioteca della scuola per il prestito librario. Un servizio che mette in rete anche le altre biblioteche del Comprensivio Senigallia Sud-Belardi e che inserisce la scuola nel circuito bibliotecario Marche Nord per il prestitio di eBook e la consultazione di testi didattici. "E’ una grande innovazione per il nostro istituto -ha spiegato la dirigente scolastica prof.ssa Laura Fagioli- i fondi del PNRR ci aiuteranno poi ad implementare gli arredi della biblioteca, per creare un ambiente confortevole anche alla lettura, e il patrimonio bibliotecario digitale". Il progetto è stato coordinato dalle insegnanti referenti Adriana Zucconi, Daniela Frati e Giovanna Esposito. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco Massimo Olivetti e gli assessore Gabriele Cameruccio e Riccardo Pizzi. "La digitalizzazione del patrimonio bibliotecario proietta questa scuola avanti -ha commentato il primo cittadino rivolgendosi ai ragazzi- i libri sono la migliore compagnia della vostra vita, la lettura è uno strumento che aprirà la vostra mente e vi farà crescere". L’inaugurazione della biblioteca è proseguita poi con gli interventi dell’editrice Catia Ventura e dell’auto Paolo Pirani che ha intrattenuto i ragazzi parlando loro della scrittura creativa e dell’importanza della lettura per stimolare la fantasia e la creazione di storie fantastiche.

Giulia Mancinelli