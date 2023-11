Arriva la corazzata Virtus. La Vanoli Cremona prova a ribaltare il pronostico

Alle ore 20 la Vanoli Cremona ospita la Virtus Bologna. Demis Cavina si ritrova davanti Luca Banchi, che non affrontava dal 95-91 di Roseto-Livorno del 2001-2002. I vicecampioni d’Italia sono sempre privi di Achille Polonara, la Vanoli sa di poter vivere una domenica senza pressioni contro un avversario imbattuto in Italia e inarrivabile per talento, per quanto reduce da un doppio turno di EuroLeague. Cavina: "La fisicità e l’atletismo di Bologna, uniti a esperienza e qualità, saranno un bel banco di prova". A.L.M.