Arriva la discendente del marchese del Grillo

Attesa e curiosità per la visita a Fabriano oggi e domani dell’ultima discendente del celebre marchese Onofrio Del Grillo. Due giorni in cui la 90enne nobildonna romana sarà in città per partecipare ad una serie di eventi organizzati in ricordo del suo avo, originario appunto della città della carta. L’arrivo è previsto oggi quando Maria Adelaide Capranica Del Grillo sarà accolta dai soci dell’associazione Marchese Onofrio Del Grillo. Alloggerà nella villa relais Del Grillo, precisamente nella stanza che fu del suo conosciutissimo predecessore. E’ lei infatti l’attuale marchesa "in carica", l’ottava della famiglia ad avere ereditato per successione il titolo. Alle 20, la cena di gala e la presentazione del nuovo vino "Io so io". Destinato a diventare la quarta etichetta dei "vini del marchese". Domani sarà al taglio del nastro della mostra "Marchese Del Grillo. I documenti ritrovati" promossa dal vescovo Francesco Massara al museo diocesano. L’esposizione, che ripercorre la storia del Marchese Del Grillo e del ramo fabrianese della famiglia, svela per la prima volta gli atti di recente ritrovati nell’archivio diocesano e quelli della zona.