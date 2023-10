Arriva la Festa d’Autunno: dal Castagna day ai prodotti locali

Ad Osimo torna la ‘Festa d’Autunno’, una tre giorni di eventi che include anche la diciottesima edizione del ‘Castagna Day’. La manifestazione, che inizia oggi e si conclude domenica, segna la fine delle sagre estive, e vedrà in prima linea anche quest’anno nell’organizzazione la Società Operaia di Mutuo Soccorso di via Giulia.

L’evento, che è ormai considerato un appuntamento tradizionale, è organizzato dal Comune in collaborazione con l’azienda speciale servizi Asso.

Una iniziativa turistica e di intrattenimento, con la presenza di banchetti di produttori locali del settore alimentare ed attrazioni di vario genere per i piccoli (come il truccabimbi) e per gli adulti.

L’appuntamento è nella centralissima piazza Boccolino, ma la kermesse coinvolgerà tutto il centro storico, tra musica, gruppi itineranti di stornellatori e una valanga di caldarroste, magari innaffiate da ottimo vin brulè. Oggi sono in programma due concerti, quello dei Moonshine (ore 18) e quello del Duo Acefalo (ore 21).

Domani toccherà al gruppo La Pasquella (ore 15) e agli Acqua Chiara (ore 18). Domenica invece dopo il concerto dell’Italy Pop Duo (ore 16) è prevista l’esibizione di Andrea Morbidoni, ventriloquo e illusionista.

In mattinata (ore 10) nell’atrio del Comune il professor Tommaso Lucchetti sarà protagonista di un incontro dedicato alla castagna, frutto ‘povero’ ma al centro di ‘racconti ricchi di storia e sapori’.

La ristorazione avrà come punto di riferimento il chiostro della chiesa di San Francesco, dove oggi e domani si potrà cenare, mentre domenica ci sarà il pranzo. Tra i piatti che si potranno gustare ci sono la polenta bianca con salsiccia e funghi, lo spezzatino di castagne e mele, le tagliatelle alla norcina, la piadina con prosciutto e foglie e la polenta rossa con salsiccia e costine.