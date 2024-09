Arriva la tre giorni di "Cibo, arte e musica"

Street food, mercatini, musica e giochi saranno protagonisti nel weekend in piazza Mazzini e nell’isola pedonale di via Bixio: da domani a domenica in centro città arriva l’iniziativa ‘Cibo. Arte. Musica’ organizzata dal Comune in collaborazione con la New Event. Per tutte le tre giornate (venerdì a cena, sabato e domenica a pranzo e a cena) sarà allestita l’area food. Venerdì e sabato dalle 19 in poi a sottolineare il momento dell’aperitivo e della cena sarà la musica: venerdì toccherà al dj Alessio Red Rossi, mentre sabato saranno protagonisti i più grandi successi degli anni Ottanta e Novanta.

Sabato e domenica tutta l’isola pedonale sarà animata dagli stand di artigianato artistico, da giochi e intrattenimenti per i più piccoli e non mancheranno appuntamenti d’eccezione, come quello di domenica alle 11 con il raduno di auto e moto d’epoca, che si ritroveranno in piazza Mazzini. Sabato e domenica ci saranno poi area games, animali cavalcabili, ritrattista, oltre a stand con giochi da tavolo. Ad arricchire il programma di domenica anche truccabimbi e laboratori di artigianato artistico.