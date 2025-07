Arriva l’Ancona City Padel. Sfide tra campioni di calcio

Dal 7 al 13 luglio, piazza Pertini si trasformerà nel villaggio del padel per la prima edizione della "Ancona City Padel Comes Cup", evento di portata nazionale organizzato dall’ex calciatore dell’Ancona Roberto Lorenzini che promette di animare l’estate del capoluogo marchigiano con sport, musica, spettacolo e solidarietà. Il torneo, che metterà in palio 3mila euro per la categoria maschile e 1.500 euro per quella femminile, vedrà sfidarsi i migliori atleti in un’atmosfera davvero unica. Ma l’evento va ben oltre la competizione sportiva, configurandosi come una vera e propria festa che ogni sera offrirà musica dal vivo, dj set e dirette in collaborazione con Radio Arancia. La manifestazione costituirà una grande attrattiva nel cuore del centro storico anconetano anche per il prestigioso parterre di ospiti.

Si inizia il 7 luglio con Alessandro Costacurta, storico difensore del calcio italiano e vice campione del mondo. Nelle serate successive sfileranno leggende del calibro di Nelson Dida e Serginho, campioni del mondo brasiliani, seguiti da Cristian Zaccardo, Massimo Oddo, Paolo Annoni e Luca Marchegiani. La finalissima riserverà una sorpresa speciale con Paolo Di Canio, icona di Sky e del calcio italiano, affiancato da indimenticate glorie dell’Ancona come Mastronunzio, Agostini, Bertarelli, Tovalieri e Ciocci. Un capitolo fondamentale dell’evento è dedicato alla solidarietà. Grazie all’impegno del dottor William Capeci, direttore dell’unità spinale dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, le serate includeranno iniziative benefiche in favore della stessa unità ed emozionanti esibizioni di padel con ragazzi diversamente abili.

"Come promesso lo scorso anno – spiega l’assessore al turismo e impianti sportivi Daniele Berardinelli – si allunga la stagione sportiva in piazza Pertini con questa novità assoluta, alla quale faranno seguito altre edizioni. Un modo per far conoscere di più la città di Ancona anche in funzione turistica".

"Lo sport da sempre è inclusione e anche questa manifestazione ospita un evento dedicato ai ragazzi con particolari capacità, oltre a dare spazio alla solidarietà – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Manuela Caucci –. Inoltre, con l’ufficio scolastico regionale è iniziato un progetto perché anche Ancona abbia la sua squadra di sitting volley". Felice nella "sua" Ancona, Roberto Lorenzini: "Sarà una manifestazione di grande richiamo e di grande rilevanza sportiva e di solidarietà. Un’importante occasione per valorizzare l’immagine turistica di Ancona attraverso lo sport".

