Arriva l’infermiere di comunità Centro prelievi: caso riapertura

Arriverà presto anche a Osimo la figura dell’infermiere di comunità, figura del progetto pilota dell’Ast2 di Ancona. Nei prossimi due mesi l’Ast infatti avvierà l’attività a Osimo Stazione-Abbadia. L’ha comunicato venerdì sera durante il Consiglio comunale il consigliere di Progetto Osimo futura Achille Ginnetti impegnato a discutere la sua mozione, siglata con la consigliera Caterina Donia del Movimento 5 stelle, sulla tanto attesa riapertura del centro prelievi. "Ci sono liste d’attesa anche di 14 giorni all’ospedale e al poliambulatorio per prenotare ed eseguire le analisi diagnostiche di laboratorio", ha detto il dottor Ginnetti. L’atto impegna il Comune a individuare locali adeguati al servizio dopo la chiusura di quelli che si trovavano alla stazione. La nuova figura potrebbe essere anche prelevatore per il punto analisi. Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto che mercoledì con i colleghi della Valmusone sarà ascoltato nelle audizioni per il nuovo piano socio sanitario e che hanno intenzione di chiedere la riapertura di tutti i centri prelievi chiusi nelle città a sud di Ancona. Pof e M5s hanno annunciato di aver organizzato un incontro pubblico sul tema mercoledì alle 21.15 nella sala convegni dell’hotel La fonte. Monica Bordoni delle Liste civiche ha polemizzato: "Regione con Ast 2 hanno trovato il personale per riaprire il punto prelievo di Osimo Stazione ma i locali che si dicevano che sarebbero stati reperiti dall’amministrazione e dal consigliere Ginnetti non sembrano esserci".