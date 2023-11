Arriva l’inverno, fiume e fossi puliti per proteggere la città

Fiume e fossi puliti, abbancamenti, così la spiaggia di velluto corre al riparo in arrivo dell’inverno. Durante la seduta di Giunta di lunedì 20 novembre, è stato approvato anche il piano neve. Ieri la protezione civile ha emesso un allerta meteo per vento forte proveniente da nord e mareggiate, che interesseranno tutto il litorale, sono previste per la giornata di oggi.

Nelle scorse settimane intanto sono stati terminati i lavori di escavo sull’alveo del fiume Misa per ‘guadagnare’ profondità. Lo stesso lavoro è stato effettuato anche nei fossi a ridosso delle frazioni come quella di Cesano, che durante l’ultima allerta meteo aveva subito allagamenti. Si tenta di rendere in ogni modo la città più sicura e presto, proprio lungo i punti critici del Misa, saranno installate alcune telecamere per osservarne l’evoluzione. Lavori che hanno interessato anche il litorale e l’imbocco del porto canale dove la barra è stata, in parte, rimossa per agevolare il deflusso del fiume, soprattutto in caso di venti da nord.

Per la spiaggia si è invece ricorsi, proprio come accade ormai da due anni, agli abbancamenti, in modo da proteggere una parte di spiaggia ed evitarne così l’erosione in caso di mareggiate. Un’erosione che preoccupa sempre di più e che nell’ultimo anno, soprattutto a causa dell’alluvione, il tratto del litorale molo – Rotonda ha subito gravi danni che, i rinascimenti non sono riusciti interamente a sanare. Proprio per questo motivo, si sta pensando di utilizzare, dopo un’accurata vagliatura, il materiale che è stato rimosso dal letto del fiume, ma prima bisognerà attendere il termine degli esami che sono stati effettuati. In caso di via libera, si provvederà ad un rinascimento sommerso, modalità ritenuta più idonea e duratura rispetto al rinascimento che da sempre viene effettuato in superficie.