Arriva l’"Ocean Film Festival Italia": un viaggio tra oceani e avventure

Due ore di film dedicati agli amanti del mare, degli sport acquatici e della conservazione marina. E’ quanto regalerà al pubblico l’"Ocean Film Festival Italia", che giovedì (ore 20) farà tappa al CinemAzzurro di Ancona.

Gli organizzatori promettono ‘un viaggio tra oceani, avventura, natura e adrenalina’, spiegando che "come sempre, vi porteremo sul grande schermo una selezione dei migliori film e documentari da tutto il mondo, dedicati a chi il mare ce l’ha dentro. Dall’esplorazione alle imprese sportive e dalle storie di onde giganti ai legami più profondi con l’oceano".

‘Ocean Film Festival Italia’ è la rassegna di film selezionati tra i migliori finalisti all’ ‘Ocean Film Festival Australia’, che presenta storie stimolanti, educative e divertenti legate al mondo del mare, degli oceani e di tutti coloro che si impegnano a proteggerli. Giunto all’ottava edizione in Italia, il festival riunisce gruppi diversi per età, attività e stile di vita, ma che condividono i comuni interessi e valori legati all’attività in ambiente, alla sua cultura e all’amore per la natura.

La rassegna è un programma a cura di Itaca The Outdoor Community, società specializzata nell’organizzazione, comunicazione e promozione di rassegne cinematografiche. Biglietti acquistabili solo online sul sito https://www.oceanfilmfestivalitalia.it/.