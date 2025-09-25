Arriva "Marche storie", un percorso poetico nei luoghi sacri

Fa tappa a Osimo "Marche storie", progetto già collaudato, curato dall’associazione "Rovine circolari". E’ percorso di stazioni poetiche in luoghi sacri, che celebra Osimo come borgo della spiritualità e la poesia marchigiana come mezzo di fruizione popolare del sacro: il teatro con la ritualità dei corpi e della voce traduce la poesia in azione e la connette con la memoria sacra dei luoghi. Quest’anno l’appuntamento cadenzato cade di giovedì quando il pubblico è chiamato a una diversa stazione dell’anima con performance e conversazioni poetiche di artisti professionisti marchigiani in quattro luoghi sacri del borgo.

Si parte oggi alle 18.30 con "Prima devozione", visita e performance con al partecipazione dell’attrice Isabella Carloni alla chiesa di San Filippo de Plano a Casenuove. Giovedì 2 sarà la volta della cattedrale di San Leopardo con Franca Mancinelli, giovedì 9 del chiostro della chiesa di San Francesco con Linnio Accorroni. Il percorso si concluderà il quarto giovedì (16 ottobre) con lo spettacolo "Fabula" ideato e interpretato da Carloni, un omaggio all’opera della grande poetessa Cristina Campo dove fiaba e memoria, sogni e tradizione affiorano nelle parole luminose di una maestra segreta del nostro tempo.

I quattro appuntamenti si condensano nella dicitura "Devozioni – le stazioni dell’anima". L’intero format vede la direzione artistica di Davide Rondoni e Paolo Notari e porta al pubblico appunto storie, racconti e tradizioni dai borghi in festa.