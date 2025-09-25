Estate, niente vacanze

Matteo Naccari
Estate, niente vacanze
Ancona
Arriva "Marche storie", un percorso poetico nei luoghi sacri
25 set 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
Arriva "Marche storie", un percorso poetico nei luoghi sacri

Fa tappa a Osimo "Marche storie", progetto già collaudato, curato dall’associazione "Rovine circolari". E’ percorso di stazioni poetiche in luoghi sacri, che celebra Osimo come borgo della spiritualità e la poesia marchigiana come mezzo di fruizione popolare del sacro: il teatro con la ritualità dei corpi e della voce traduce la poesia in azione e la connette con la memoria sacra dei luoghi. Quest’anno l’appuntamento cadenzato cade di giovedì quando il pubblico è chiamato a una diversa stazione dell’anima con performance e conversazioni poetiche di artisti professionisti marchigiani in quattro luoghi sacri del borgo.

Si parte oggi alle 18.30 con "Prima devozione", visita e performance con al partecipazione dell’attrice Isabella Carloni alla chiesa di San Filippo de Plano a Casenuove. Giovedì 2 sarà la volta della cattedrale di San Leopardo con Franca Mancinelli, giovedì 9 del chiostro della chiesa di San Francesco con Linnio Accorroni. Il percorso si concluderà il quarto giovedì (16 ottobre) con lo spettacolo "Fabula" ideato e interpretato da Carloni, un omaggio all’opera della grande poetessa Cristina Campo dove fiaba e memoria, sogni e tradizione affiorano nelle parole luminose di una maestra segreta del nostro tempo.

I quattro appuntamenti si condensano nella dicitura "Devozioni – le stazioni dell’anima". L’intero format vede la direzione artistica di Davide Rondoni e Paolo Notari e porta al pubblico appunto storie, racconti e tradizioni dai borghi in festa.

