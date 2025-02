Arriva "Pà cu l’ojo", degustazioni a confronto alla Mole Vanvitelliana

Degustazione professionale di oli artigianali in collaborazione con la Facoltà di Agraria della Univpm e con la partecipazione dell’azienda agraria didattico sperimentale P. Rosati. L’olio artigianale, prodotto dall’azienda agraria dell’università sarà a confronto con altri oli in commercio. L’appuntamento è per oggi alle 16:30, alla Mole, Sala Boxe. Interverranno il professore Enrico Maria Lodolini, professore associato della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche. L’iniziativa è promossa dal Rotaract Club Ancona in collaborazione con l’Univpm.

"Dopo il successo dello scorso anno, evento al quale hanno partecipato molti giovani, riproponiamo l’appuntamento con ‘Pà cu l’ojo’ che vuole richiamare l’attenzione su questo meraviglioso prodotto del nostro territorio per scoprire le nostre tipicità olearie. Avremo la partecipazione di diverse aziende produttrici locali sia di olio che di pane artigianale, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze e sostenere le imprese doriche. Ringraziamo l’Università Politecnica delle Marche per la collaborazione e il Comune di Ancona per la disponibilità" afferma Francesco Tucci, presidente Rotaract Ancona.

"I giovani hanno risposto positivamente lo scorso anno a questo evento con un ampia e interessata partecipazione. Ciò dimostra che sta crescendo l’attenzione anche da parte dei ragazzi per il comparto enogastronomico che conta nel nostro territorio tante produzioni di qualità – afferma l’assessore alle Politiche giovanili, Marco Battino – Confidando di poter bissare il successo dello scorso anno, ringrazio per la collaborazione l’Università Politecnica delle Marche che attraverso la figura dei suoi docenti e della sua azienda agraria didattico sperimentale Rosati, permette di acquisire sul campo competenze mirate e avvicinare i giovani non solo ai prodotti pregiati ma anche alla ricerca".

Il Centro di Ricerca e Servizi Azienda Agraria Didattico-Sperimentale "P. Rosati" nasce nel 1993 come struttura speciale dell’Università Politecnica delle Marche a servizio delle Facoltà per l’attività didattica e di ricerca. Negli anni ha ampliato la sua attività collaborando con ditte esterne e, come fattoria didattica, ospitando visite delle scuole di ogni grado.