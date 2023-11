Arriva "Scuola sicura": c’è l’ausiliario volontario

Dopo l’investimento del bimbo il 13 novembre scorso, davanti al polo di via Venezia, il consiglio comunale vara il regolamento "Scuola sicura" per la viabilità intorno alla frequentata struttra scolastica.

"Il Comune – spiegano dalla giunta Consoli - si prefigge diverse finalità, fra cui "la costituzione di un sistema di sicurezza intorno agli alunni, potenziando il servizio di vigilanza nei pressi del plesso scolastico, al fine di prevenire e ridurre situazioni di pericolo durante l’entrata e l’uscita dalle scuole".

Viene istituita la figura di "ausiliario alla sicurezza degli studenti, che in maniera volontaria, senza vincolo di subordinazione gerarchica presterà servizio nel periodo scolastico di fronte al plesso di via Venezia". "Il servizio partirà già nel corso dell’attuale anno scolastico e presto sarannno racolte le adesioni. Gli aspiranti volontari verranno invitati a un incontro con il comandante della polizia locale la quale organizzerà un corso di formazione per definirne ruoli e compiti".