Arriva un nuovo manager alla Rainbow Group:. Marco Azzani è vice presidente esecutivo

La loretana Rainbow, leader in Europa nel settore della produzione cinematografica e dell’animazione, ha annunciato l’entrata di Marco Azzani come executive vice president of Digital Channels and distribution. La nomina fa seguito al recente investimento da parte di Tec Movie, veicolo indipendente costituito dai soci aderenti all’iniziativa di The Equity club che opera per conto di un gruppo di clienti e si inserisce nella strategia di espansione internazionale di Rainbow, che punta all’innovazione delle proprie strategie digitali e di distribuzione. Fondata nel 1995 a Loreto, l’azienda di Iginio Straffi ha visto una crescita costante che l’ha portata a diventare un gruppo multimediale di spicco che oggi comprende lo studio d’animazione italiano Rainbow. Azzani vanta una carriera ventennale nel mondo dell’editoria e del digitale: laureato in Ingegneria, dopo un inizio nel settore petrolifero è passato ai media, ricoprendo ruoli di rilievo in Mondadori. Nel 2015 è entrato in Amazon come country manager di Audible.