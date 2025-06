Arriva Warner Bros tour, l’estate entra nel vivo

Sabato 19 e domenica 20 luglio il "Warner Bros. Discovery Celebration Tour" farà tappa a Senigallia. La spiaggia di velluto è tornata in tv con la sua Rotonda a mare nella promo dell’evento, andata in onda a più riprese durante la finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz. Per la spiaggia di velluto, che ha ospitato l’evento sempre nel mese di giugno, questa sarà la terza edizione.

Il Warner Bros Discovery Celebration Tour Italia proporrà a bambini, adulti e famiglie tantissime attività divertenti e ingaggianti rivolte ad appassionati di cinema e di serie tv, e fan dei personaggi più iconici della storia del cinema e dell’intrattenimento. La kermesse sarà allestita nei giardini Palazzesi e in piazza del Duca: numerosi stand aperti dal mattino fino a mezzanotte pronti ad offrire la possibilità di cimentarsi in attività e giochi, con tanto di premi offerti dai numerosi sponsor partner dell’evento. Un modo per far trascorrere ai più piccoli, qualche ora insieme ai loro beniamini.

Arrivare in piazza sarà come entrare in un parco giochi dove tra i protagonisti ci saranno Scooby Doo, Superman, LooneyTunes, Tom&Gerry, Batman e tanti altri. Il tour, che partirà il prossimo week-end da Viareggio, farà tappa in sei città d’Italia e tra queste ci sarà ancora una volta la spiaggia di velluto, pronta a regalare, con la sua Rocca Roveresca, una cornice speciale alle tante attrazioni.

Non solo giochi e divertimento, ma anche un modo per veicolare il nome della spiaggia di velluto, attraverso i tanti spot che pubblicizzano l’evento e i 359 mila follower che conta il profilo Instagram di WarnerBrosItalia. Un calendario trasversale quello che l’amministrazione ha organizzato per l’estate 2025: ogni week-end un appuntamento diverso. Si entrerà nel clou da sabato, quando Brumotti con la sua crew sarà protagonista di uno spettacolo alle 18 in piazza Garibaldi. Poi il biker e inviato di Striscia la Notizia festeggerà il suo compleanno in città e la mattina ripartirà, in sella alla sua bicicletta, per un giro promozionale che riguarderà Senigallia e le sue colline. Un anno fa era passato dalla spiaggia di velluto durante il raduno delle Harley Davidson.