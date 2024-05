Arrivano gli aperitivi "fusion" con influenze da tutto il mondo

L’aperitivo è diventato un momento sociale per molti, un’occasione per rilassarsi e gustare deliziosi bocconcini prima della cena. Negli ultimi anni la tendenza del "fusion" ha trasformato questo momento culinario, portando una varietà di sapori e influenze culinarie da tutto il mondo sulle tavole degli aperitivi. Una delle caratteristiche distintive dell’aperitivo fusion è la creatività senza limiti che si esprime attraverso la combinazione di ingredienti e sapori provenienti da culture diverse. Questa è la filosofia che ha spinto la Cna di Osimo, con il patrocinio dell’assessorato alle Attività produttive e al contributo di Bcc di Filottrano, ad avviare il nuovo progetto "Osimo Food Fusion" invitando, domani e sabato dalle 18, i locali del centro a cimentarsi, con la loro creatività, in questa sfida culturale e del gusto. Sei i locali aderenti, tutti appartenenti al centro storico osimano. Ogni locale ha scelto due culture da fondere assieme per un unico aperitivo: Baricentro (Messico – Italia), Bar Diana (Russia – Messico), Caffè della Corso (Cile – Santo Domingo), Caffè del Piazza (Cina – Bolivia), Kokogena (Thaillandia – Vietnam), Silicon Bar (Palestina – Ghana).