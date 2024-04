Arrivano i bagni "autopulenti": "Sono migliori e costano meno"

Apertura/chiusura e pulizia dei bagni pubblici: prorogato di undici giorni l’appalto tra il Comune e la ditta privata che fino al 31 marzo si è occupata del servizio in appalto esterno. Amministrazione che intanto annuncia l’imminente progettazione di un nuovo bagno pubblico di ultima generazione da realizzare nella centralissima e splendida piazza Cavour. Al termine del periodo di proroga, reso necessario per questioni tecniche, il servizio cambierà di netto, come anticipato dall’assessore Daniele Berardinelli, con delega tra le altre al decoro. Di fatto la gestione della pulitura e degli orari di apertura al pubblico dei bagni sarà affidata ad Ancona Servizi, la nuova multiutility del Comune che dalla metà di marzo ha cambiato nome dopo essere stata per anni Mobilità&Parcheggi: "Qualcosa andava fatto _ spiega l’assessore Berardinelli _ in termini di miglioramento del servizio e soprattutto per abbattere i costi di gestione di quel servizio, assolutamente sproporzionati. Lei pensi che fino a ora ogni anno il Comune sborsava qualcosa come 240mila euro per garantire la pulizia dei bagni pubblici (sono 13 quelli attivi in città, ndr.) di Ancona e nonostante quella cifra le lamentele sulla carenza non mancavano. Adesso si volta pagina, internaliziamo il servizio e sarà Ancona Servizi (di cui Berardinelli ha la delega, dopo la spartizione delle aziende partecipate ai vari assessori, ndr.), con gli investimenti del caso, a curarlo. Presto saranno attivi dei bagni autopulenti che oltre a essere migliori di quelli attuali costeranno meno. Stiamo effettuando una mappatura completa per poi passare all’azione in tempi rapidi. Confermo anche lo studio per attivare un nuovo bagno pubblico a piazza Cavour". Ancona Servizi acquisirà anche il servizio di apertura/chiusura e cura dei parchi pubblici.