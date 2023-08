Arrivano i cartelli antibivacco Obiettivo: ripristinare il decoro nelle zone più "calde" della città

La situazione dei bivacchi in città non viene considerata drammatica dalle autorità, ma è comunque tenuta sotto stretto controllo. Una mappatura di quanti sono e di dove vanno a trascorrere la notte è stata resa nota dalla Questura proprio lo scorso weekend: le zone calde sono il Passetto, sotto gli ascensori, le logge sotto l’arco di Traiano, l’ex fiera della pesca, piazza Cavour, corso Garibaldi. Un numero esiguo di senzatetto, già più volti identificati dalle forze di polizia e con i documenti in regola. La novità vera per portare più decoro arriva dal Comune. Nelle prossime ore l’amministrazione guidata dal neo sindaco Daniele Silvetti, per la prima volta farà installare nelle aree considerate maggiormente a rischio dei cartelli antibivacco, ai sensi dell’ordinanza che lo stesso primo cittadino ha preannunciato nel corso dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Ancona, Darco Pellos. Anche l’ex sindaco Valeria Mancinelli aveva emesso ordinanze antibivacco e di mantenimento del decoro, alle quali poi, però, non è seguita una scrupolosa attuazione, anche per la scarsità di uomini della polizia municipale a disposizione per i controlli.

La questione, insomma, è tutt’altro che nuova, un po’ perchè Ancona è un porto di mare, un po’ perchè c’è un oggettivo problema di reperire spazi per chi non ha reddito né un alloggio in cui stare e per l’aumento evidente delle situazioni di povertà di cui più volte le cronache si sono occupate. Le richieste di aiuto alla mensa del povero sono salite vertiginosamente. Così come si è incrementato il lavoro delle associazioni di volontariato che si sono mettono a disposizione per aiutare chi ha meno possibilità ed evidente difficoltà di integrazione. I cartelli antibivacco aiuteranno, nell’intenzione del Comune, a ripristinare un’immagine di decoro un po’ offuscata ma non solo per colpa dei senzatetto, a cui un aiuto va comunque dato. Secondo la mappatura della Questura, il numero delle persone che dormono sotto le stelle in città è presto fatto. Ce ne sono due all’Arco di Traiano, cinque al Passetto, tre a Piazza Cavour, uno in corso Garibaldi. Sono pachistani richiedenti asilo, somali, bulgari, un italo-australiano, un russo. Considerando che Ancona è una città di mare, con un porto importante, il numero non è neppure così eccessivo.Intanto ieri il sindaco ha firmato l’ordinanza per la messa in sicurezza dello stabile di via Torresi che da tempo risulta occupato abusivamente. "Diamo una risposta concreta ai cittadini che da anni subiscono questa situazione" ha commentato il vicesindaco Giovanni Zinni.