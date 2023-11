Arrivano i lavori fai-da-te. Pronta una squadra ad hoc

Lavori ‘fai-da-te’ per risparmiare, aumentare la qualità e accorciare i tempi complessivi degli appalti. E’ questo il nuovo corso che vuole prendere la direzione lavori pubblici che punta a modificare il sistema di consegna dei progetti e dei cantieri e di appaltare determinati interventi a squadre interne create appositamente. Una scelta politica, ma soprattutto tecnica, quella presa dalla nuova giunta al lavoro da appena sei mesi e subito sottoposta a una serie di probemi. Da una parte la modifica delle procedure di assegnazione di gara il cui obiettivo è fare affidamenti a ditte del territorio; dall’altra è intenzione della direzione lavori pubblici creare una squadra interna che sia in grado di procedere a determinati interventi di asfaltatura delle strade senza doversi affidare, anche in questo caso, a società esterne.

Innanzitutto l’affidamento degli appalti: "Il nostro obiettivo è velocizzare i tempi e valorizzare le imprese del territorio. All’interno del nuovo Codice degli Appalti ci sono delle norme che consentono di poter modificare l’affidamento dei lavori – puntualizza Stefano Tombolini, a capo dei lavori pubblici –. Ci stiamo rendendo conto di come le procedure progettuali e di gara siano complesse e spesso portino ad allungare eccessivamente i tempi. Ci sono stati degli incontri positivi con l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili, ndr.), tutti hanno ben compreso certi limiti. È una questione di costi, dell’aumento dei prezzi dei materiali e non solo. Attraverso l’ufficio gare e appalti stiamo proponendo di mettere a punto un nuovo regolamento per premiare gli affidamenti a ditte del posto, se non della città dell’ambito provinciale o al massimo regionale. Oltre al criterio del massimo ribasso, che a volte arriva fino al 40%, è necessario applicare altri principi. Basta avere ditte che arrivano da lontano con costi produttivi molto più alti con cui spesso è difficile avere interlocuzioni".

Ieri l’assessore Tombolini e alcuni suoi collaboratori dei lavori pubblici erano a Rimini alla Fiera Ecomondo dedicata anche al settore dei lavori: "Vogliamo vedere alcune macchine da acquistare e poi creare delle squadre interne che possano effettuare lavori bituminosi per le asfaltature di strade. Non dico grandi interventi – spiega Tombolini –, ma manutenzioni medio-piccole da fare in modo snello e senza sprecare le risorse".

E, intanto, hanno preso il via lavori di manutenzione della pavimentazione pedonale di corso Garibaldi e piazza Roma. L’intervento interessa tratti vari danneggiati nel tempo da intemperie, usura e sporcizia. Le riparazioni consistono nella sostituzione delle piastrelle. La difformità di colore è dovuta al fatto che si tratta di piastrelle nuove. Nel giro di qualche mese le nuove piastrelle si scuriranno e la pavimentazione risulterà uniforme. Il costo dell’intervento, che si concluderà per l’inizio degli eventi natalizi, è di 48.800 euro.