Arrivano i rinforzi a 80 euro l’ora

Contratti a tempo determinato per medici di pronto soccorso e osservazione breve intensiva (Obi) pagati 80 euro l’ora: l’ospedale di Torrette aveva bisogno di due dottori o dottoresse da assumere per sei mesi e due alla fine sono state le domande ricevute. Non siamo ancora all’affidamento della copertura dei turni ai medici delle cooperative private, ma non siamo neppure troppo distanti da quello scenario. Eppure, vista la situazione in cui versano i reparti più delicati negli ospedali, alla fine solo due giovani dottoresse hanno ottenuto l’ok e adesso firmeranno il contratto fino al prossimo mese di settembre. Assunzioni a tempo richieste dalla necessità di coprire i buchi di organico che rischiano di mettere in ginocchio il reparto gestito dalla dottoressa Contucci. Le due nuove dottoresse, giovani e inesperte, non avranno neppure il tempo di apprendere cosa significa lavorare in pronto soccorso e i loro contratti saranno scaduti. Il tempo di incamerare stipendi che nessun medico assunto a tempo indeterminato si sogna di portare a casa (80 euro l’ora per un massimo di 30 ore settimanali: facendo due calcoli al massimo dell’utilizzo verrà superata quota 9mila euro al mese). Stipendi e prestazioni che però dovranno superare il parere della primaria secondo le capacità e l’utilità palesate dalle due nuove dottoresse.