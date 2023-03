Arrivano le cheerleaders Spettacolo al PalaPrometeo

Sabato e domenica Ancona diventerà la capitale del cheerleading. Al PalaPrometeo arriveranno infatti oltre 1.500 persone tra cheerleaders, allenatori e addetti ai lavori. L’occasione è la decima edizione dei Ficec Nationals, i campionati italiani CSI di Cheerleading e Performance Cheer. La prima giornata sarà dedicata alle categorie non qualificanti per i Campionati europei della International Cheer Union e avrà inizio nel primissimo pomeriggio di sabato con la Cheer Sport Leangue. Domenica mattina si proseguirà con le categorie regine della specialità che qualificheranno le squadre agli Europei, in programma a Verona (per la prima volta in Italia) dal 26 giugno al 3 luglio. Ivo Sequani, presidente FICEC, ringrazia il Comune e ricorda che "volevamo portare i Ficec Nationals ad Ancona nel 2020, ma con l’emergenza sanitaria siamo stati costretti, come quasi tutte le realtà sportive, prima a rinviarli e poi a cancellarli. Oggi manteniamo quella promessa fatta alla città e alle autorità locali che hanno da subito dimostrato il loro supporto all’iniziativa, quella di ritornare il prima possibile".

Nell’immaginario il termine cheerleading viene associato erroneamente a quello di ‘majorette’, ma in realtà i cheerleaders sono dei veri e propri atleti che dedicano settimanalmente ore e ore del proprio tempo alla pratica dello sport cheer o cheerleanding. Nato negli Stati Uniti 120 anni fa come attività universitaria esclusivamente maschile con lo scopo di incoraggiare il tifo delle squadre di football, nel corso dei decenni il cheerleading si è evoluto arrivando a incorporare elementi di acrobatica e piramidi umane: figure che lo rendono ancora oggi uno degli sport più coreografici del mondo. Negli anni venti del XX secolo anche le donne hanno iniziato a praticare il cheerleading nei club universitari e in circa 30 anni, complice la Seconda Guerra Mondiale hanno preso pieno possesso di questa attività.

rai.mon.