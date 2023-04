Arrivano Meloni, Salvini e Tajani Comizio unico per lanciare Silvetti

L’arrivo dei leader nazionali del centrodestra e di governo per dare la spinta decisiva al candidato a sindaco del centrodestra nel capoluogo dorico, Daniele Silvetti. Ufficializzata la presenza in città per un comizio condiviso da parte della Premier, Giorgia Meloni, e dei suoi due Vicepresidenti del Consiglio e segretari di Lega e Forza Italia, Matteo Salvini e Antonio Tajani, praticamente le tre maggiori cariche del governo. Sarà un 8 maggio di fuoco in piazza Cavour a partire dalle 18 (ma il luogo non è ancora stato ufficializzato) dove il popolo del centrodestra attende la visita dei big e dove il candidato scelto dalla coalizione, Silvetti appunto, dovrà raccogliere il possibile bagno di folla e la responsabilità di provare a dare l’alternanza politica in città. Ancona, unico capoluogo di regione al voto e scelta dai leader nazionali di centrodestra, su un totale di tre destinazioni (Brescia e Catania sono le altre due) per sostenere la candidatura di Daniele Silvetti a sindaco di Ancona.

"La partecipazione del presidente del Consiglio Meloni e dei due Ministri – dice Silvetti – è per me motivo di orgoglio. Non solo per l’importanza delle cariche che ricoprono ma per il rafforzativo e la spinta che danno a questa competizione elettorale considerando quella di Ancona una ‘partita’ strategica. Mai in precedenza si è messo in campo uno sforzo istituzionale simile, mai come oggi la convinzione che Ancona possa cambiare passo è così evidente".

Ora si aspetta la risposta della coalizione del centrosinistra dove i comizi congiunti non sono possibili a causa del dissenso tra Pd e ‘terzo polo’, a sua volta in dissidio interno. La segretaria nazionale Elly Schlein verrà sicuramente ad Ancona per lanciare Ida Simonella prima del voto (o chissà, magari tra primo turno e ballottaggio), lo assicurano i vertici della coalizione, ma ancora non si conosce la data.

Certa la visita di Carlo Calenda (Azione), Nicola Fratoianni per Francesco Rubini (Altra Idea di Città), Angelo Bonelli per Europa Verde di Roberto Rubegni. In stand by la visita di Giuseppe Conte per lanciare Enrico Sparapani del Movimento 5 Stelle.