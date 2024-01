"Arroganza e violenza verbale". L’assessore Tesei finisce nel mirino

"Dopo aver scelto il periodo di avvento per offendere la cultura religiosa, con abilità svizzera l’assessore di Jesi Alessandro Tesei opta per la giornata della Pace per dare sfogo alla sua arroganza e violenza verbale". Va all’attacco JesiAmo dopo le crude espressioni su Facebook dell’assessore all’Ambiente e arriva a chiedere al primo cittadino di prendere le distanze da frasi come ’L’ennesima stronz…’, ‘Altri casi proprio alla caz.. di cane’, ‘Abbiate la decenza di stare in silenzio, voi e i vostri pagliacci da assalto’ – rimarcano dal gruppo di opposizione – sono alcune delle espressioni utilizzate dall’assessore comunale. Proviamo sgomento di fronte a tanta volgarità e offesa alle istituzioni. A questo punto, visto il silenzio dell’assessore su temi riguardanti le sue deleghe assessorili (vicenda Ata rifiuti in primis) ma così ben avviato alla promozione di ideali di partecipazione, dialogo e pace, perché non una promozione? Per esempio coordinatore del progetto di educazione civica del Comune di Jesi?". "È questo un linguaggio adatto a un assessore? – evidenzia l’ex presidente del Consiglio Daniele Massacesi – Il sindaco tace, al solito: preferisce parlare di reti e di relazioni. E’ un problema politico ora e il sindaco deve prendere le distanze: non può continuare a fare finta di nulla".

Sa.fe.