Art Dream in scena per beneficenza

Il Conte Dracula, lo spettacolo-manifesto della compagnia falconarese Art Dream, "sbarca" al Teatro delle Muse per due ore di intrattenimento assolutamente da non perdere. Stavolta, peraltro, lo show avrà uno scopo più che nobile: il ricavato contribuirà all’acquisto di macchinari per il reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona. A darne notizia, in questi giorni, è stato il presidente dell’associazione Stefano Mari. Dunque, in un colpo solo, si potrà compiere un atto di beneficenza ed assistere ad uno spettacolo premiato e riconosciuto adeguatamente a livello nazionale. Non a caso, Art Dream ha vinto il contest del Musical Times come miglior opera inedita del 2019 e ricevuto anche il titolo di migliore compagnia emergente d’Italia. Artiste e artisti, falconaresi e non, metteranno in scena alle Muse l’opera musicale di Franco Travaglio, liberamente tratta dal romanzo di Bram Stoker. I biglietti possono essere comprati sul circuito web di Vivaticket.it. In alternativa rimarrà aperta la biglietteria del teatro.