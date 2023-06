Art Festival a Loreto e Numana Funamboli, musica e sculture

Doppia tappa nella provincia di Ancona per l’"Art Festival 2023", rassegna che quest’anno tocca cinque località della regione (le altre sono Recanati, Montelupone e Porto Recanati). Oggi, a partire dalle ore 18, Loreto per la prima volta farà da scenario all’evento, con spettacoli di arti performative destinati ad adulti e bambini. In corso Boccalini lo scultore di palloncini Manuel Massarini darà il benvenuto ai più piccoli realizzando per loro le forme più divertenti, da sfoggiare per tutta la serata. In piazza Garibaldi tanto divertimento con i volteggi all’hula hoop di Alessandra Azzaro dei Travie Circus, alias Hoop Boom Boom, con lo spettacolo High Voltage. Su via Papa Sisto V, due spettacoli di circo contemporaneo, quello del duo Circo Carpa Diem con ‘Dolce Salato’, spettacolo di circo-teatro con mano a mano, palo cinese, monociclo, bici acrobatica e manipolazione, e quello della Compagnia Circostanze, ‘Floreo’, spettacolo di tessuto aereo e trapezio statico, ruota Cyr e trampoli. Mattia Buonaventura De Minicis con il suo RadioVentura proporrà un racconto-spettacolo di musica e suoni. Presenti anche un mercato di artigianato e uno spazio per lo street food. Domenica a Numana (dalle ore 18) si passerà dall’espressività di Silenti Mundi Statue Viventi, alias Ipse & Deep Silence, al dinamismo dei Cometa Circus, compagnia italo-peruviana di giocoleria, acrobatica, monociclo giraffa e ruota Cyr.

Alessandra Azzaro (Travie Circus) sarà protagonista di "High Voltage", mix di improvvisazione, musica, colori e hula hoop. La cantautrice lucana Serena Matù si esibirà in duo per presentare il suo nuovo album "Siamo Sotto al Cielo". Da non perdere i funamboli di Eterea (ore 21.30), compagnia specializzata nell’arte aerea a grande altezza, con le loro esibizioni mozzafiato.