Arte, acrobazia, magia e illusione: è il mondo di Evolution Dance Theatre

Una compagnia capace di unire danza, arte, acrobazia, magia e illusione, e di trasportare così il pubblico in un mondo in cui non esistono limiti all’immaginazione. Il suo nome è Evolution Dance Theatre, e la si potrà vedere all’opera venerdì (ore 21, info 0717930842) al Teatro La Fenice di Senigallia con il suo ‘Blu infinito’. Si potrà scoprire quanto sia fantasioso il linguaggio dello statunitense Anthony Heinl, direttore artistico e fondatore. Il ‘Blu infinito’ è l’origine di ogni metamorfosi, avvolge le sue misteriose creature in un sensuale e travolgente abbraccio.

Immagini che vengono restituite dai danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti dell’Evolution Dance Theatre, che fondendo le loro discipline fra teatro fisico e danza, e avvalendosi di illuminazione e scenotecnica innovative, conquistano da oltre dieci anni le platee italiane e internazionali. L’acqua scorre, danza e fluttua compiendo viaggi meravigliosi. Scopre sentieri nascosti nel magico mondo della natura, per poi fluire nel ‘Blu Infinito.’ Qui incontra creature fantastiche, animali acquatici e alghe marine.

I coralli si accendono di luce quando i raggi del sole penetrano la superficie dell’acqua. I fondali marini s’illuminano di colori che sembrano dipinti dalla mano di un artista. Non c’è un sopra, né un sotto. Non esiste gravità ma solo un bellissimo volo libero. La commistione perfetta di discipline diverse crea uno spettacolo dall’indimenticabile impatto visivo. L’uso della tecnologia e il suo costante dialogo con la performance dei poliedrici artisti del gruppo è uno degli elementi distintivi di Evolution Dance Theatre. Giochi di laser e specchi, riflessi, rifrazioni e schermi chimici reagiscono e catturano la luce, creano mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano.

C’è anche un’ ‘avvertenza’: ‘Si avvisa il pubblico che durante lo spettacolo è previsto l’uso di effetti strobo’. Insomma, un’autentica ‘visione’, creata da Heinl con l’aiuto del co-direttore e assistente coreografo Nadessja Casavecchia, di Adriano Pisi (light designer e direttore tecnico), Piero Ragni (costumi) e Simone Sparky (effetti laser). Sul palco, Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafrulli, Giulia Pino, Giovanni Santoro e Nadessja Casavecchia.