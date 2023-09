Arte, al via la rassegna internazionale Salvi

Torna venerdì della prossima settimana alle 17 al palazzo degli Scalzi la rassegna Internazionale d’Arte Premio G. B. Salvi con la mostra "Salvifica. Il Sassoferrato e Ettore Frani, tra luce e silenzio", a cura di Federica Facchini e Massimo Pulini, una monografica dell’artista contemporaneo Ettore Frani (Termoli, 1978), che si porrà in dialogo con dieci dipinti inediti del pittore seicentesco Giovanni BattistaSalvi detto il "Sassoferrato", provenienti dal mondo collezionistico e antiquario.

È stato concepito un doppio progetto di ricerca, sull’antico e sul contemporaneo, attraverso un confronto stimolante, serrato e visionario tra le opere di due artisti. Il Sassoferrato, solo in apparenza sempre uguale a se stesso, è invece un artista che proprio in questi ultimi decenni di studio ha offerto continue e importanti sorprese, oltre a raggiungere sempre più alti risultati nelle aste internazionali. Le singolari caratteristiche iconiche, concettuali e mistiche del Salvi hanno tracciato la rotta per individuare, nel panorama artistico attuale, le figure che costituiscono un ideale parallelo nel presente. Quest’anno la scelta della direzione artistica è caduta su Ettore Frani (Termoli, 1978).