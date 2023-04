Arte, concerti, teatro e danza: è il festival "Anteprima Gallignano"

C’è un po’ di tutto: arte, spettacoli teatrali, concerti, performance, danza, letteratura, artigianato. Dove? Al nuovo festival ‘Anteprime Gallignano’, che da oggi a domenica animerà quello che era uno degli antichi castelli di Ancona.

L’evento nasce dall’idea di sei amici (uno in particolare, da poco residente nel borgo): ridare vita a un luogo ricco di spazi inutilizzati chiamando artisti di ogni tipo che avevano qualcosa da presentare (magari in anteprima). La risposta è stata entusiasta, e ha potuto contare sull’aiuto del locale Circolo Acli Mutuo Soccorso e del Comune. Alessandra, una del ‘gruppo’, spiega che "vedere quei locali vuoti ci ha spinto a chiederci: perché non sfruttarli e portare un po’ di vita in un luogo considerato da alcuni solo un ‘dormitorio’? Tutti gli eventi sono gratuiti, e gli stessi artisti intervengono a titolo gratuito".

Si inizia oggi (ore 18.30) con il taglio del nastro, e a seguire la presentazione del cortometraggio ‘17 Luglio 1944’, quella del libro di Attilio Bevilacqua ‘Il tragico enigma Russi’, il concerto del gruppo Luci da Nord e una jam session musicale che sostituisce lo spettacolo ‘Il pantografo’ della compagnia Teatro del Sorriso, un cui membro è stato colpito dal Covid.

Domani, dalle ore 10 alle 21, spazio alle mostre di artisti come Sandro Marzioli, Cristina Messora, Claudia Martini, Giulia Viezzoli, Isabella Manfrini, Cristina Veroli e Fabio della Lunga, degli artigiani Sacco e Marcolin e degli allievi di un corso di fotografia. Alle ore 16 lettura del libro di Paolo Girolimini ‘Cercando i sogni’.

A seguire saranno presentati due altri libri, ‘Fallas’ di Alessandro Burattini (17.45), e ‘Zen demoni e fate’ (21.15). Musica con i concerti del Francesca Borsini Trio (ore 19) e dei Gays in the Hood (21.15). Domenica pomeriggio saranno protagoniste la musica e la danza, con il concerto del chitarrista Luca Lampis (ore 16), quello della Corale Cruciani, impreziosito dalle poesie di Fabio Maria Serpilli (16.45), l’esibizione di danza hip hop di Stritti, Goffi e Groovin Kulture (18.15) e quella di street dance dell’A.S.D. Areaxè (19).

Durante la tre giorni ci sarà il ‘camion-ristorante’ di Brum Brum Food a ‘ristorare’ i partecipanti al festival.