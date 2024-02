Arte contemporanea, collettiva di 19 artisti al Magazzino della Mole

"Impronte del Presente" al Magazzino delle Muse di Ancona, in via degli Aranci 1/F. E’ il titolo della mostra curata da Maria Antonietta Scarpari e James Castelli che si terrà da sabato (ore 16) al 25 febbraio. La collettiva presenta una selezione di 19 artisti contemporanei di elevato profilo, molti dei quali riconosciuti a livello internazionale, che esplorano le tematiche del nostro tempo attraverso le loro opere: Myroslav Pivtoranis, Francisca Sandmann Corte-Real, Antonio Giosuele Catananti, Maria Cristina Cirilli, Alessio Discepoli, Tommaso Dognazzi, Piera Bachiocco Feliziani, Gino Gentile, Metal Jack, Volker Merkle, Diego del Nilo, Laura Niola, Letizia Novelli, Simonetta Pantalloni, Carlo Alberto Prete, Maria Antonietta Scarpari, Franco Sinisi, John Snow e Lilia Tartari. E’ un’occasione per immergersi nel mondo creativo di artisti visionari e di sperimentare nuovi punti di vista sulla realtà che ci circonda. Ogni opera esposta rappresenta una voce, un punto di vista e un’interpretazione dell’artista sul presente. Attraverso colori vibranti, forme suggestive, texture intriganti e concetti profondi, gli artisti cercano di catturare l’anima del mondo in cui viviamo, invitandoci a riflettere sulle sfide, le gioie e le contraddizioni che lo accompagnano. Il Magazzino delle Muse di Ancona si conferma come un luogo d’incontro e di scambio culturale, promuovendo l’arte contemporanea e offrendo spazi espositivi per artisti emergenti e affermati.