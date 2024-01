Arte contemporanea, ultimi giorni per ammirare la collezione di Ginesi

Ultimi giorni per ammirare le opere provenienti dalla collezione d’arte contemporanea di Armando Ginesi, in mostra al Cart di Falconara fino a domenica. Proprio ieri c’è stato il finissage con Gabriele Bevilacqua e Giancarlo Bassotti. La mostra nasce da una sollecitazione di Paolo Benvenuti e rientra nel più ampio progetto espositivo del Cart che prevede fino ad agosto monografiche d’importanti artisti, anche marchigiani come Oscar Piattella e Paolo Annibali. L’esposizione dedicata al grande critico recentemente scomparso presenta una riflessione storico-critica delle differenti modalità espressive di protagonisti dell’arte italiana del secondo ‘900. Il significativo spaccato fornito dalla raccolta di Ginesi testimonia un significativo percorso di lettura dei linguaggi espressivi dell’arte contemporanea tali da costituire un vero e proprio testo visivo di storia dell’arte. Le opere esposte vengono a configurarsi come un vero e proprio dono di pregiato valore alla fruizione del pubblico, con il quale si vuole determinare un approccio anche didascalico di indubbio valore culturale, che può condurre in maniera discreta, ma corretta, al sostegno di una esperienza visiva di alta qualità artistica. Tra i nomi dei protagonisti della mostra ci sono Arnaldo Pomodoro, Edgardo Mannucci, Valeriano Trubbiani. Loreno Sguanci Franco Carotti, Luigi Teodosi, Gerardo Dottori, Alessandro Bruschetti, Floriano Ippoliti, Remo Brindisi, Mario Sasso, Sante Monachesi, José Yturralde, Bruno Mangiaterra, Walter Valentini, Stefano Tonti, Paolo Benvenuti e Giorgio Cutini.