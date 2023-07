Arte di strada e nuovo circo: è "Performart Numana" Venti stazioni tra giochi tradizionali e novità

Marcelli di Numana diventa centro delle arti performative per il divertimento di grandi e bambini. La rassegna di arte di strada e nuovo circo "Performart Numana" arriva a colorare un’altra calda sera d’estate grazie alla compagnia Circoludobus. Dalle 21.30 in piazza Miramare domani ci saranno 20 stazioni di giochi tradizionali in legno per bambini ed adulti, il laboratorio di circo per ragazzi, il trampoliere itinerante e spettacolo di bolle di sapone. Protagonista il performer Alessio Burini con lo spettacolo "Flyinthestreet", sfere contact, buugeng led, verticali su podio e roue cyr, un tripudio di virtuosismi e fascino per un’esibizione di grande impatto emotivo. Due gli spettacoli di Burini, il primo alle 21 e il secondo alle 22.15. Whats Art cura la direzione artistica del festival già collaudato con successo in Riviera.