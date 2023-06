"Arte e artisti amati dalle dive del cinema", la lezione del professore Rodolfo Beraglia

Un appuntamento che sta diventato un piccolo classico dell’estate anconetana. Stiamo parlando delle lezioni di storia dell’arte tenute da un personaggio ben noto agli anconetani, il professor Rodolfo Bersaglia. Il luogo è la terrazza di Zucchero a velò, in via Torresi. Chi le ha seguite sa che le ‘lezioni’ di Bersaglia sono in realtà incontri informali in cui apprendere diventa un piacere. Questa sera (ore 21) il tema sarà ‘Arte e artisti amati dalle dive del cinema’. Nella locandina di presentazione dell’evento c’è l’immagine di Marylin Monroe, quella ‘ritratta’ da Andy Warhol. Le parole di Bersaglia potranno essere accompagnate con qualcosa di ‘zavoloso’ nel piatto e nel bicchiere. L’ingresso è gratuito, ma per chi vuol avere un buon posto è bene prenotare (071 9692935).